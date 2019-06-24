Центральная избирательная комиссия должна принять решение о регистрации кандидатов в народные депутаты Украины на внеочередных парламентских выборах 21 июля или отказать в их регистрации до вторника, 25 июня, включительно. Об этом говорится в календарном плане подготовки и проведения внеочередных выборов, который прилагается к постановлению ЦИК №899 от 24 мая.

Решение ЦИК о регистрации кандидата должно следовать не позднее, чем на пятый день со дня принятия заявления о регистрации и приложенных к нему необходимых документов. При этом, согласно тому же календарному плану, последним днем принятия заявлений был четверг, 20 июня. Он завершился в 0:00 в ночь на пятницу.

Речь идет о кандидатах в депутаты как в общегосударственном округе (по партийным спискам), так и в одномандатных округах. В трехдневный срок после регистрации кандидатов, то есть до пятницы, 28 июня, включительно в газетах "Голос Украины", "Правительственный курьер" и на официальном сайте ЦИК должны быть опубликованы избирательные списки кандидатов в депутаты партий в общегосударственном округе, а в региональных или местных СМИ - сообщения о регистрации кандидата в депутаты в одномандатном округе. При этом обязательно публикуются решения о регистрации кандидатов.

28 июня - последний день выдачи представителям партий в ЦИК с правом совещательного голоса удостоверений кандидатов в депутаты вместе с копией решения о регистрации кандидатов в депутаты в общегосударственном округе. В случае регистрации лица кандидатом в депутаты в одномандатном округе ему лично до 28 июня должно быть выдано удостоверение кандидата в депутаты вместе с копией решения о регистрации.

Как сообщала "Страна", ЦИК Украины отказалась регистрировать список кандидатов в Раду от Коммунистической партии.

Напомним, 22 июня ЦИК добавила больше 300 кандидатов в депутаты Верховной Рады. Всего по состоянию на 22 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1380 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 1155, выдвинутых политическими партиями – 225.

Ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировала списки "Сила и честь" и партии Гройсмана, но отказала однофамильцу Балоги.