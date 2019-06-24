Утром в понедельник, 24 июня, груженый углем теплоход сел на мель в Керченском проливе. Пострадавших в результате инцидента нет, груз остался на судне. Утечка топлива отсутствует. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Росморречфлот.

"Теплоход Сиберин-1, перевозивший уголь, судовладелец "Сталь-флот", сел на мель при отходе от причала 24 порта Кавказ. Пострадавших и утечек нет. Судоходство свободно", – говорится в сообщении.

Судно отклонилось от оси фарватера подходного канала на 90 метров, что и стало причиной инцидента. На борту теплохода находится 4,3 тысяч тонн угля. В порту занялись организацией отправки буксиров и снятии корабля с мели.

Порт "Кавказ" расположен на северо-восточном побережье Черного моря, на восточной стороне Керченского пролива. Пресс-секретарь "Росморречфлота" Алексей Кравченко сообщил, что сообщение об инциденте поступило рано утром.

Владельцем "Сиберина-1", построенного в 1980 году под названием "Сибирский 2110", является ООО "Сталь-Флот". Судно приписано к порту Астрахани.

Как сообщала "Страна", консул Испании во время соревнований заплыл в Крым, минуя границу Украины. Альфонсо Лопес Пандиелья переплыл Керченский пролив 1 июня от косы Чушка в Краснодарском крае до крепости Еникале в Керчи.

Напомним, что в штабе ООС рыбакам и морякам напомнили правила выхода катеров и лодок в Азовское море.