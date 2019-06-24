На габаритно-весовом комплексе под Одессой измерительные приборы зафиксировали фуру весом 202 тонны. Это новый рекорд Украины по перегрузу, как сообщает сайт информационно-аналитической группы Аutoconsulting.

Фура-рекордсмен направлялась из Одесской области в Ивано-Франковск. В габаритно-весовом комплексе на трассе в Ивано-Франковск ее взвесили и зафиксировали многократное превышение нормы. По правилам, по украинским дорогам имеют право передвигаться седельные тягачи с полуприцепом с грузом максимум 40 тонн. Однако перевес фиксируют практически ежедневно.

Антирекорд Украины по перегрузу 2018 года был зафиксирован сотрудниками габаритно-весового комплекса под Кировоградом. Тогда фура перевозила за рейс 115 тонн зерна.

Ранее "Страна" сообщала о том, что Владимир Гройсман предложил ввести штрафы за перегруз фур не только для водителей, но и для грузоотправителей. Напомним, что существующие штрафы за перегруз Кабмин ввел в 2016 году.