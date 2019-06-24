В Днепре на ступеньках супермаркета спасатели поймали полуметровую змею. Видео
Полуметровую змею обнаружили на ступеньках супермаркета в Днепре. Инцидент произошел в Соборном районе города на Бульваре Славы. Об этом сообщает в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Уточняется, что сообщение поступило в Службу спасения поступило в воскресенье, 23 июня, около 19:50.
Фото: dp.dsns.gov.ua
Приехав на место вызова, спасатели проверили территорию вблизи магазина. Змею длиной 50 сантиметров обнаружили на лестнице запасного выхода супермаркета. С помощью специнструмента, спасатели поймали змею и вывезли ее за город.
Ранее "Страна" писала о том, что под Харьковом чудом спасли 11-летнего ребенка, которого укусила ядовитая змея.
Также мы сообщали, что под Львовом укус змеи отправил женщину в реанимацию.
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