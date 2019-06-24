В Киеве неизвестный разгромил мемориал участнику "Небесной сотни" Евромайдана Сергею Нигояну. Об этом в понедельник, 24 июня, передает издание "Буквы" со ссылкой на представителя "С14" Сергея Мазура.

"Мемориал героя Небесной сотни Сергея Нигояна разбит. Разбиты лампадки, разорваны флаги, разбросаны цветы, шины и брусчатка. Вандала уже задержали. Как ни странно им оказался сторонник России. Им занимается полиция", - говорится в опубликованном сообщении. Мемориал находится на ул. Грушевского.

В полиции Киева не прокомментировали инцидент, подчеркнув, что вскоре вся информация о произошедшем будет доступна на сайте отдела коммуникации.

Фото: Сергей Мазур / Facebook

Мы разбирались, кто спровоцировал расстрел "Небесной сотни" и предопределил события на Майдане. По милиции на Евромайдане 20 февраля начали стрелять в 5 утра. Спикер Парубий рассказал, что в случае поражения Майдана в Киеве планировалось организовать сопротивление во Львове.

Также отметим, что в эфире израильского ТВ показали специальный фильм-расследование о фигурантах расстрелов на Евромайдане.