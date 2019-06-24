В Киеве 23 июня во время Марша равенства дрон поднял в небо радужный флаг размерами в 24 квадратных метра. Таким образом был установлен мировой рекорд. Об этом сообщается в соцсети на странице Dronarium Украина.

"Итак друзья, мы это сделали. Грузовой дрон поднял радужный флаг на КиевПрайд сейчас. Флаг размерами 4х6м. Это 24 квадратных метра!!! Это мировой рекорд. Никогда. В смысле вообще НИКОГДА ещё дроны не поднимали флаги таких размеров. И да, это Киев!" - говорится в сообщении.

Напомним, прошедший в минувшее воскресенье в Киеве Марш равенства стал завершающим событием КиевПрайда 2019. Целью мероприятия, в котором приняли участие более 8000 человек, было помочь преодолеть дискриминацию и насилие в отношении ЛГБТ-сообщества. Марш продлился около 40 минут и прошел по закрученному маршруту и был снят на видео с 20-метровой высоты.

Также мы писали о восьми итогах о том, каким был ЛГБТ-парад в Киеве.