Стала известна причина отказа ЦИК регистрировать кандидата Владимира Парасюка на парламентские выборы, о котором сообщала "Страна". Сотника майдана не допустили из-за неправильно оформленных документов. Отказ обоснован в соответствующем постановлении Центральной избирательной комиссии.

Как разъясняется в постановлении, по закону при регистрации кандидат обязан внести денежный залог и подать квитанцию от своего имени. Однако Парасюк приложил квитанцию на имя некоего Андрея Фединяка.

"К заявлению о самовыдвижении Парасюка В.З. прилагается квитанция "Приватбанка" от 18 июня 2019 о переводе в безналичном порядке на специальный счет Центральной избирательной комиссии средств в размере 41 730 грн, внесенных Фединяком Андреем Николаевичем. А в назначении платежа указано: "денежный залог кандидата в народные депутаты Украины Парасюка Владимира Зиновьевича". Таким образом, денежный залог внесен ненадлежащим лицом, а следовательно, предусмотренного п.4 части второй статьи 55 Закона документа о внесении денежного залога кандидатом в народные депутаты Украины в соответствии со статьей 56 Закона не предоставлено", - отмечено в постановлении ЦИК.

Ранее "Страна" сообщала об отказе ЦИК регистрировать кандидатом Андрея Клюева.

Мы также писали о том, что 23 июня ЦИК зарегистрировала еще шесть сотен депутатов по мажоритарке и одномандатным округам.