Украинские военные прошли сертификацию как подразделение Сил быстрого реагирования НАТО. Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

Отмечается, что 140-й центр Сил спецопераций ВСУ прошел сертификацию как подразделение SOF и теперь имеет право привлекаться в Силы быстрого реагирования НАТО. "Впервые в истории подразделение из страны не Североатлантического альянса прошло сертификацию как подразделение SOF", – сказано в сообщении. Отмечается, украинские военные прошли соответствующие экзамены у западных коллег в Литве.

Силы быстрого реагирования НАТО состоят из сухопутных войск, войск специального назначения, воздушных, морских сил, которые готовы в течение пяти дней к проведению операций эвакуации или реагирования на кризисные ситуации во всех частях мира. При серьезном военном конфликте эти силы должны сдерживать врага до времени прихода основных сил до 30 дней. Решение о применении SOF принимает Североатлантический совет.

Сухопутные силы SOF НАТО способны осуществлять операции вынужденного силового входа. Морские силы выполняют роль ударной группы с авианосцем, сухопутной и амфибийной групп. Воздушные силы способны производить до 200 ежедневных вылетов. В операциях могут использовать спецподразделения.

Напомним, ранее глава Генштаба ВСУ договорился о сотрудничестве с командующим спецназом НАТО.

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