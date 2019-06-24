Впервые в истории НАТО сертификацию сил быстрого реагирования получил спецназ другой страны. Его получили украинцы
Украинские военные прошли сертификацию как подразделение Сил быстрого реагирования НАТО. Об этом сообщает Украинский милитарный портал.
Отмечается, что 140-й центр Сил спецопераций ВСУ прошел сертификацию как подразделение SOF и теперь имеет право привлекаться в Силы быстрого реагирования НАТО. "Впервые в истории подразделение из страны не Североатлантического альянса прошло сертификацию как подразделение SOF", – сказано в сообщении. Отмечается, украинские военные прошли соответствующие экзамены у западных коллег в Литве.
Силы быстрого реагирования НАТО состоят из сухопутных войск, войск специального назначения, воздушных, морских сил, которые готовы в течение пяти дней к проведению операций эвакуации или реагирования на кризисные ситуации во всех частях мира. При серьезном военном конфликте эти силы должны сдерживать врага до времени прихода основных сил до 30 дней. Решение о применении SOF принимает Североатлантический совет.
Сухопутные силы SOF НАТО способны осуществлять операции вынужденного силового входа. Морские силы выполняют роль ударной группы с авианосцем, сухопутной и амфибийной групп. Воздушные силы способны производить до 200 ежедневных вылетов. В операциях могут использовать спецподразделения.
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