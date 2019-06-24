К понедельнику, 24 июня, сборная Украины с 5 золотыми наградами занимает 3-е место в медальном зачете спортивных Европейских игр в Минске.

Медальный зачет (золото – серебро – бронза, всего):

1. Россия – 19-10-10 (39)

2. Беларусь – 10-9-15 (34)

3. Украина – 5-6-6 (17)

4. Грузия – 5-3-8 (16)

5. Италия – 4-3-4 (10)

6. Бельгия – 3-1-1 (5)

7. Франция – 3-0-2 (5)

8. Израиль – 2-2-0 (4)

9. Болгария – 1-4-4 (9)

10. Голландия – 1-4-1 (6)

Европейские игры, или Европиада - региональные международные комплексные спортивные соревнования среди атлетов из стран Европы, которые планируется проводить раз в четыре года под управлением Европейских олимпийских комитетов (ЕОК). Первые Европейские игры прошли с 12 по 28 июня 2015 года в столице Азербайджана - Баку.

Мы разбирались в составляющих успеха сборной Украины на юношеском чемпионате мира по футболу. В составе свежеиспеченных чемпионов мира подобралась очень серьезная компания игроков и тренеров.

Отметим, что наши синхронистки выиграли Суперфинал Мировой серии с призом в $100 000.