Министерство иностранных дел Японии заявило, что не ожидает визита президента Украины Владимира Зеленского в Осаку на саммит G20. Об этом сообщает информагентство ТАСС.

В пресс-службе ведомства отметили, что первого лица Украины нет в списке приглашенных на встречу "Большой двадцатки". "Президента Украины нет в листе приглашенных на саммит. Ни МИД, ни ответственные за подготовку саммита не располагают информацией о приезде президента [Украины] в Японию", - сказано в заявлении МИДа.

Информацию о предстоящем визите Зеленского на G20 озвучил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. В интервью "Пятому каналу" 23 июня он сообщил, что Зеленский якобы посетит Осаку. "Затем будут встречи в японском городе Осака, с Путиным", - сказал Климкин.

Очередное заседание "Большой двадцатки" пройдет в японской Осаке 28 и 29 июня.

Ранее "Страна" писала о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о подготовке встречи Владимира Путина и Зеленского в Осаке.

Мы также сообщали о высказывании Климкина по поводу шансов России вернуться в ПАСЕ после летней сессии в Страсбурге.