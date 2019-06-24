23 июня из озера Вырлица в Дарницком районе извлекли страшную находку. Рыбак нашел тело 9-летнего мальчика, которого объявили в розыск в этот же день. На его теле было множество повреждений, которые говорили о том, что ребенок не утонул, а его жестоко убили. Главным подозреваемым стал 30-летний мужчина из близкого семейного круга. "Страна" собрала подробности очередной трагедии, связанной со смертью ребенка.

Что произошло

9-летнего Захара Черевко объявили в розыск 23 июня. В ориентировке говорилось, что он пропал на улице Вербицкого в Киеве, был одет в серые штаны и полосатую светлую тенниску. В полицию обратилась бабушка. Она рассказала, что 22 июня около 22:00 внук вышел на улицу и больше не вернулся.

Фото: Захар Черевко

Полиция опросила свидетелей, отсмотрела видео с камер наблюдения и одна из них, на торговом центре, зафиксировала, как Захар куда-то шел в сопровождении мужчины. Удалось выяснить, что это 30-летний брат отчима мальчика, с которым его мать живет в гражданском браке. Когда к нему пришли правоохранители, он вел себя нервно и путался в показаниях. Мужчину отвезли в отделение полиции и в этот же день рыбак сообщили, что нашел тело ребенка в озере.

Как нашли тело

Тело ребенка находилось в метре от берега, когда его нашел рыбак – в обед 23 июня. После того, как полиция осмотрела страшную находку, обнаружила множественные повреждения, в том числе ножевые ранения.

Также на берегу нашли рубашку мальчика и блокнот. А из озера водолазы достали нож и молоток. Их отправили на экспертизу.

Что известно о подозреваемом

После исчезновения ребенка был задержан 30-летний брат отчима мальчика. Он подозревается в умышленном убийстве малолетнего ребенка – п.2 ч.2 ст. 115 УК Украины. За это грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Мужчина не стал отрицать содеянное, и показал полиции, куда выбросил оружие. Он сказал, что убил из чувства мести, после ссоры, которая разгорелась накануне между братьями и матерью мальчика. По некоторым данным, у подозреваемого зафиксированы психические отклонения.

Фото: Задержанный подозреваемый

В прокуратуре Киева сообщили, что мужчина спланировал убийство – пригласил ребенка на озеро искупаться. А на берегу накинулся на него сзади – нанес хаотичные удары ножом по шее, спине, туловищу (всего около 30 ударов – Прим.Ред), а затем добил молотком. После этого привязал к ногам уже бездыханной жертвы камень, и затащил тело в воду.

Как рассказал на брифинге глава столичной полиции Андрей Крищенко, ребенок в основном жил с бабушкой отдельно от новой семьи матери. О подозреваемом он сказал, что тот ведет аморальный образ жизни. Да и в целом семья не раз попадала в поле зрения полиции.

Прокуратура готовит ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Суд должен состояться 24 июня.