В Киеве на Осокорках на автомобиль рухнул отвалившийся от путепровода кусок бетонна. Инцидент произошел в тот момент, когда машина проезжала под путепроводом. Об этом сообщается на своей странице в Facebook "Киев оперативный".

"Часть путепровода на Осокорках решила отделиться и упасть в бездну (на проезжающий автомобиль Renault). Видимо, устал еще один", - говорится в сообщении.

На фото видно, что инцидент произошел под мостом через проспект Бажана возле станции метро "Осокорки". У легковушки сильно повреждена передняя часть. О пострадавших не сообщается.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что водителя Mercedes, который заехал на стеклянный мост в Киеве, потребовали привлечь к уголовной ответственности.

Также мы сообщали о том, что Киевский студент сбросил с моста знак "Дорожные работы", чтобы прославиться в интернете.