Звезда итальянского Ювентуса Криштиану Роналду отдыхает от минувшего сезона в Греции, в компании своей подруги Джорджины Родригес.

Футболист и модель наслаждаются феерическими каникулами в Royal Villa Methoni, одном из самых роскошных особняков Коста-Наварино. КриРо платит за номер здесь по 8000 евро за ночь. Эта роскошная резиденция площадью 630 квадратных метров с видом на море предлагает все виды услуг, таких как тренажерный зал, спа-салон, паровая баня и ультрасовременная мультимедийная комната, передает Футбол 1 со ссылкой на Fox Sports.

Криштиану Роналду был так рад своему пребыванию и отличному сервису, что оставил около 20 000 евро на чаевые сотрудникам резиденции.

Футболист в своем Instagram выложил фото, где он страстно целуется с Джорджиной на греческом острове.

Фото: Instagram

Ранее "Страна" сообщала, что дело против Роналду по обвинению в изнасиловании закрыто.