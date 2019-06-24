Государственное бюро расследований допросило авторов депутатского обращения - народных депутатов Украины Василия Нимченко и Нестора Шуфрича от фракции "Оппозиционный блок" о том, что пятый президент Украины Петр Порошенко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий и премьер-министр Владимир Гройсман осуществили захват государственной власти. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Заявители в этом деле - Нимченко и Шуфрич - допрошены. Проводится расследование, планируются другие допросы", - рассказали агентству в ГБР. В еженедельнике "Зеркало недели. Украина" говорилось, что около месяца назад в ГБР поступило депутатское обращение-сообщение, подписанное Нимченко и Шуфричем. Парламентарии утверждают: экс-президент Порошенко, спикер Парубий и премьер Гройсман, "действуя совместно, в сговоре с прямым умыслом на захват неконституционным и незаконным способом государственной власти ... прибегли к злоупотреблению служебным положением и прямому нарушению конституционных норм ...".

Заявители утверждают, что Порошенко Парубий и Гройсман совершили "преступление, которое заключается в захвате государственной власти, сговоре ее захвата, злоупотреблении властью и служебным положением". С точки зрения Нимченко и Шуфрича, в момент назначения Гройсмана премьером в парламенте отсутствовала коалиция, сформированная в соответствии с требованиями Конституции. Депутаты считают это прямым нарушением Основного Закона и уголовным правонарушением, просят ГБР считать их обращение сообщением о совершении преступления и внести соответствующие материалы в Единый реестр досудебных расследований.

В Едином государственном реестре судебных решений содержится определение Шевченковского районного суда Киева от 7 июня, которое по жалобе народного депутата Нимченко обязывает ГБР открыть производство о совершении преступлений высшими должностными лицами государства, предусмотренных ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. В определении отмечается, что депутатское обращение Нимченко (лицо 1) и еще одного народного депутата (лицо 8) было направлено в ГБР 27 мая, однако в установленный срок ГБР не начало уголовное производство.

Шевченковский райсуд удовлетворил жалобу Нимченко на бездействие уполномоченного лица ГБР, которая заключается в невнесении сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований.

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич подал депутатское обращение – заявление в ГПУ, ГБР и СБУ Украины о совершении преступления экс-президентом Петром Порошенко и привлечения его к ответственности.

Ранее юрист Андрей Портнов также подал заявления о совершении Петром Порошенко преступлений, и они были зарегистрированы в ЕРДР. Портнов направил в ГБР "первое заявление о преступлении", которое усматривает в действиях Порошенко в ноябре 2018 года (во время действий, связанных с осуществлением перехода корабельной группы ВМС ВСУ из Черного в Азовское море).