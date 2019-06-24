В Украине происходит постепенное изменение воздушных масс. Температура снизится с сильной жары на милосердный температурный режим, когда можно легче дышать. Только на юге и востоке еще задержится тяжелая духота. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Синоптическая ситуация ожидается с колебаниями, прыжками атмосферного давления и термического режима, с возможными мигренями и сосудистыми обострениями. 25 июня максимальная температура воздуха останется на юге и востоке Украины, где ожидается +30...+34 градусов. В большинстве областей ожидается +27...+32 градуса, в Карпатах +20...+25 градусов. Ночью будет лучше: +16...+20 градусов, в южной части, на востоке и в большинстве центральных областей +19...+24 градуса, на западе +13...+18 градусов. Дожди с грозами во вторник наиболее возможны в южной части Украины. Локально они могут мгновенно превратятся в сильный ливень с градом и шквалом. Большинство территории Украины завтра будет принадлежать зоне влияния антициклона - будет сухо и солнечно.

"Жара продолжит хвататься руками и ногами за такую ​​лакомую территорию, как Украина. Попытается в четверг, 27 июня, снова удержаться на трон, снова кратковременно припечет, но ничто уже жаре не поможет глобально. Поскольку в пятницу, субботу, воскресенье - 28, 29, 30 июня - в Украине просто начнется настоящая прохлада", - пишет Диденко.

По предварительным прогнозам, температура воздуха упадет сначала до +20...+27 градусов, а затем до +18...+23 градусов.

Как сообщала "Страна", на День Конституции в Киеве резко похолодает.

Напомним, что ранее Укрэнерго предупредили об аварийных отключениях света из-за аномальной жары.

Как сообщала "Страна", из-за жары концентрация вредных веществ в воздухе Киева превысила уже шестикратную норму.