В воскресенье, 23 июня, во Львовской области произошло ДТП с участием автомобиля марки ВАЗ и мопеда. В результате аварии двое подростков погибли, еще пять человек получили серьезные травмы. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Трагедия произошла на повороте в селе Кизя Бродовского района. По данным правоохранителей, столкнулись автомобиль ВАЗ-2106 и мопед марки Viper, которыми соответственно управляли жители одного из сел района в возрасте - 21 и 16 лет. В результате столкновения 16-летний водитель мопеда погиб на месте происшествия, а двое его 13-летних пассажиров-односельчан были госпитализированы.

Один из них от полученных травм скончался в больнице. Кроме того, телесные повреждения получили четверо из пяти пассажиров "Жигулей" - все жители Бродовского района в возрасте от 17 до 25 лет. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Фото: lv.npu.gov.ua

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