Президент Франции Эммануэль Макрон вручил британскому певцу и композитору Элтону Джону орден кавалера Почетного легиона - высшей награды Франции. Об этом сообщает Associated Press.

Церемония состоялась в Елисейском дворце по случаю праздника Дня музыки во Франции. На мероприятии присутствовали муж певца Дэвид Ферниш и двое их приемных детей, а также около 20 человек из окружения музыканта. Макрон приветствовал Элтона Джона и объяснил, что награждение связано не только с выдающимся творчеством певца, но и с его деятельностью по борьбе со СПИДом.

"Как и музыка, борьба со СПИДом - это мое главное занятие уже много-много лет. Также, как и музыка, эта борьба каждый день напоминает мне о необычайной силе человеческого духа, что существует больше вещей объединяющих нас, чем разделяющих", - заявил певец в своей речи.

Отметим, что Фонд Элтона Джона за время своего существования собрал сотни миллионов евро на борьбу со СПИДом.

Как сообщала "Страна", Элтон Джон спел на вечеринке перед премьерой в Каннах биографического фильма Rocketman. Это будет кино про Элтона Джона, которое снимет студия Paramount.

Ранее глава Минздрава Ульяна Супрун заявила, что Элтон Джон в Киеве стал клиентом Центра по борьбе с ВИЧ.