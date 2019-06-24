Государственное бюро расследований подозревает должностных лиц ГП "Киевский бронетанковый завод" в присвоении средств с помощью соглашения с ООО "Торговый дом "Партсет" по ремонту и закупке деталей к бронетранспортерам на 9,14 млн грн. Об этом сообщают "Наши гроши" со ссылкой на постановление Печерского райсуда Киева.

По данным следствия, в рамках оборонного заказа Министерство обороны заключило с "КБТО" соглашение на поставку армии бронетранспортеров БТР-3ДА.

Для этого, в начале июля 2018 года завод заключил договор подряда с "Торговый дом "Партсет". Под видом стендовых испытаний был проведен ремонт и косметическое восстановление 35-ти колесных редукторов и 12 мостов к бронетранспортерам, которые уже были в использовании.

Сообщается, что через четыре недели "КБТО" подписал с "Торговый дом "Партсет" теперь уже договор поставки комплектующих к БТР-3ДА на общую сумму 9,14 млн грн. "Во исполнение договора фирма поставила под видом новых запчастей комплектующие, которые были восстановлены перед тем на территории киевского завода. А именно - 35 колесных редукторов и 12 мостов к бронетранспортерам", - говорится в сообщении.

Следствие утверждает, что кроме того, что комплектующие уже были в использовании, они еще и не соответствовали техническим требованиям и были поставлены по завышенным ценам.

В издании добавляют, что для перевода денег в наличные "Торговый дом "Партсет" отразил в налоговой отчетности приобретение товаров у предприятий с признаками "транзитности", а именно: ООО "ЛКО Групп", ООО "Каус", ООО "Дебаты", ООО "Скрол д".

В суде следователь ходатайствовал о доступе к банковским счетам "ТД" Партсет "в АО" Райффайзент Банк Аваль "в Киеве, и суд это ходатайство удовлетворил.

Сообщается, что из другого постановления Печерского райсуда Киева стало известно, что 6 июня сотрудники ГБР провело обыски в "КБТО", где обнаружили часть комплектующих, закупленных по контракту с "ТД" Партсет". Сейчас эти детали арестованы.

Отмечается, что "ТД "Партсет" был зарегистрирован в Киеве в 2015 году как ООО "Оптималбуд". Нынешнее название фирма получила за два месяца до сделок с киевским оборонным предприятием.

По данным издания, тогда же ее владельцем стал Борис Рожановский, но через несколько недель фирму переписали на нынешнего ее владельца и директора Ивана Николенко, который прописан в столичном общежитии.

С ноября 2015 года руководит "КБТО" Вадим Шкавро, который ранее уже возглавлял завод в 2011-2013 годах.

Сообщается, что в течение 2018 года он задекларировал 1,03 млн грн зарплаты, наличными сохраняет $30 тысяч. Также Шкавро указал в декларации, что одолжил у Владимира Махно $150 тысяч.

Отмечается, что в ноябре 2016 года НАБУ открыло уголовное производство по подозрению, что "КБТО" закупило для изготовления корпусов бронетранспортеров БТР-3ДА сталь низкого качества, за которую было уплачено ООО "Альфа Техно Импорт" 57,1 млн грн. Но после октября 2017 года судебный реестр не содержит ни одного упоминания о действиях НАБУ в этом деле.

Ранее "Страна" писала о том, что экс-директору Харьковского бронетанкового завода и его заместителю сообщили о подозрении.

Также мы сообщали, что ГПУ огласила подозрение детективу НАБУ, бездействовавшему при расследовании деятельности Харьковского бронетанкового завода.