В Харьковской области по округу №175 партия "Слуга народа" выдвинула кандидатом Евгения Пивоварова 1978 года рождения, который является бизнес-партнером семьи скандально известной Елены Зайцевой, виновницы резонансного ДТП на Сумской, в котором погибли шестеро пешеходов.

Об этом сообщает Depo.Харьков со ссылкой на реестры юридических лиц.

Пивоваров является соучредителем предприятия ООО "Тайфун 2000" (Код ОКПО 30990063), специализирующемся на производстве продуктов. Среди других учредителей в этом предприятии числится Василий Васильевич Зайцев и Андрей Васильевич Зайцев (он является руководителем ООО "Тайфун 2000"). Лица именно с такими же личными данными фигурировали в СМИ как братья скандально известной Елены Зайцевой, которая за рулем автомобиля "Лексус" в октябре 2017 стала участницей ДТП в центре Харькова, когда погибли шесть человек. Василия Васильевича Зайцева, по сведениям СМИ, в начале 2019 года лишили прав за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Также Пивоваров является соучредителем ООО "Капсулар" (ЕГРПО 38128375), что по документам тоже занимается производством продуктов и в котором среди основателей также значится Андрей Васильевич Зайцев.

Напомним, партия "Слуга народа" запустила процедуру постпраймериз и предложила общественности проверить кандидатов, которые будут представлять партию на выборах и пообещали отсекать недостойных.

Как сообщала "Страна", от "Слуги народа" в Черкасской области на выборы пойдет еще один шоумен.

Также стало известно, что в Раду от "Слуги народа" идет активист, предлагавший отдать застройщикам территорию русской школы в Киеве.

Напомним, "Слуга народа" опубликовала список мажоритарщиков в Донецкой области.