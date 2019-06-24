В Днепре злоумышленники угрожают взрывом сразу четырех высших учебных заведений - Национальной металлургической академии Украины, Университета Нобеля, Днепровского национального университета железнодорожного транспорта и Университета таможенного дела и финансов. Анонимные письма о заминировании пришли на электронные почтовые ящики вузов в понедельник, 24 июня около 08:30. Об этом сообщает "Информатор".

На данный момент правоохранители оцепили указанные в сообщениях территории, эвакуировали всех, кто находился в помещениях. На месте работают взрывотехники, дежурят спрасатели и медики.

В сообщении аноним указал, что заложил бомбу с часовым механизмом, и у правоохранителей есть 24 часа, чтобы ее найти. Иначе "все взлетят на воздух прямиком к Небесной Сотне". Свой поступок неизвестный назвал "местью за боевые действия на Донбассе". Мол, "это единственный способ заставить фашиствующий украинский режим задуматься и начать вывод войск с территории свободного Донбасса".

В данный момент во всех четырех университетах ведутся обыски. Где-то сорваны экзамены, где-то - подготовительные консультации к ним. Тем не менее, большинство людей отнеслись к ситуации с понимаем и спокойно ждут, пока взрывотехники осмотрят помещение.

Фото: dp.informator.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в Николаеве заминировали все детские сады, малышей вывели на улицу в дневной пик жары.

Также мы сообщали, что за сутки из-за анонимных сообщений о минировании на улицы выгнали 32 тысячи украинцев.