У делегации России есть значительные шансы вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы после принятия соответствующей резолюции на летней сессии, которая начинается сегодня в Страсбурге. Об этом Климкин сообщил в интервью "5 каналу".

"Шансы велики, поскольку многие из европейских стран таким образом хотят купить прогнозируемость в отношениях с Россией. Они понимают, что Россия - такая, как она есть, они хотят иметь рычаг влияния на Россию и удержать ее в Совете Европы. Я считаю, что это по определению плохая и ошибочная стратегия", - заявил Климкин.

Он отметил, что есть проблемы вокруг возвращения России в состав Совета Европы. "Я пытался объяснить всем нашим партнерам, что проблема не в возвращении как таковом - от того, что там будет несколько российских депутатов, нам ни холодно, ни жарко. Проблема в другом - кто-то хочет использовать это возвращение как путь к новой нормальности (в отношениях) с Россией", - сказал Климкин.

Как известно, регламентный комитет ПАСЕ принял резолюцию, которая может изменить правила организации о введении санкций в отношении делегаций. Этот шаг может привести к возвращению российской делегации в ПАСЕ. В России уже заявили о намерении вернуться к работе в ПАСЕ 25 июня при условии принятия резолюции.

Как сообщала "Страна", возвращение России в ПАСЕ позволит депутатам РФ обойти персональные санкции ЕС. Об этом заявил литовский депутат Эмануэлис Зингерис.

Также "Страна" сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что санкционное давление на Россию - единственное, что ведет к миру на Донбассе, а также о том, что Зеленский сказал Макрону, что не готов к переговорам с сепаратистами.