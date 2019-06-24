В городе Арысь (Казахстан) в понедельник, 24 июня, произошел взрыв на территории воинской части, власти начали эвакуацию населения в городе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны Казахстана.

"Местное население просим не поддаваться панике и организованно пройти к местам эвакуации", - говорится в видеосообщении, распространенном пресс-службой министерства. В ведомстве также сообщили, что министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев "вылетел к месту происшествия, чтобы лично разобраться в произошедшем и принять меры".

Отметим, что взрыв произошел на одном из складов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с городом Арысь Туркестанской области. Произошло возгорание, повлекшее взрывы части боеприпасов. На данный момент жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Руководством Минобороны к месту происшествия направлена специально созданная комиссия, силами личного состава Вооруженных сил Казахстана организованы мероприятия по ликвидации и минимизации последствий.

Как сообщает информационный портал Tengrinews со ссылкой на заявление Минобороны Республики Казахстан, именно возгорание повлекло разрывы части боеприпасов. На данный момент сообщений о жертвах и пострадавших нет.

Напомним, ранее в Казахстане ночью рухнул вертолет Ми-8, погибло 13 военных. Также стало известно, что в Казахстане испытали новую российскую противоракету "Нудоль", которая заменит "Амур".

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