В понедельник, 24 июня, Апелляционный суд пересмотрит меру пресечения подозреваемому в избиении харьковского оператора Вадима Макарюка. Будут рассмотрены апелляционные жалобы прокурора и подозреваемого Сергея Козлюка об избрании меры пресечения.

Напомним. что 12 июня, постановлением следственного судьи Киевского районного суда Харькова подозреваемого Сергея Козлюка отправили под круглосуточный домашний арест по месту жительства до 10 августа. Об этом сообщается на странице в соцсети главы НСЖУ Сергея Томиленко.

В сообщении говорится, что следователи сообщили о подозрении еще двум лицам, причастным к нападению на видеооператора.

"Как удалось выяснить правоохранителям, 7 июня двое харьковчан - 21 и 37 лет - на территории торгового центра присоединились к группе других лиц, которые препятствовали профессиональной деятельности журналиста. Они сначала угрожали оператору насилием, потом преследовали, а догнав, начали толкать, а когда мужчина упал на землю, били ногами. Кроме этого, 37-летний мужчина поднял видеокамеру пострадавшего и разбил ее", - говорится в решении суда.

21-летнему мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналиста), ч.2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. 37-летнему мужчине - по ч.1 ст. 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса Украины, сообщает официальный сайт Национальной полиции в Харьковской области.

Уточняется, что пострадавший видеооператор Вадим Макарюк после перенесенного в результате избиения геморрагического инсульта сегодня чувствует себя лучше - его перевели из реанимации на лечение в неврологическое отделение. Но его состояние врачи до сих пор оценивают, как тяжелое с угрозой повторения инсульта в ближайшие 4 месяца. Пострадавший занимается с реабилитологом - работает над восстановлением подвижности и речи.

"У него проблемы с правой рукой - она ​​практически неподвижна. Также частичная амнезия. Следовательно, в течение ближайших 10-15 дней врачи не разрешают правоохранителям общаться с Вадимом из-за его состояния, - отмечает в комментарии пресс-службе НСЖУ коллега оператора Анна Черненко. - Сейчас ему нужно беречься - никаких волнений, переживаний, ведь ближайшие месяцы сохраняется угроза повторения инсульта".

Вместе с тем Сергей Зайцев, пресс-секретарь ТЦ "Барабашово", на территории которого произошло нападение на видеооператора, отмечает, что есть большая угроза того, что причастных к избиению оператора так и не привлекут к ответственности.

"В отношении одного из них избрана меру пресечения - домашний арест, но уже сегодня дело будет пересматриваться и чем закончится все это - большой вопрос. Удивительно, когда человек стреляет среди дня в журналиста, а все сводится к домашнему аресту. Дело в том, что нападавшие имеют отношение к одной из политических сил, а потому уверены, что смогут сухими выйти из воды. Сейчас, благодаря помощи журналистов, общественных активистов и просто неравнодушных, нам удалось найти несколько видеозаписей, благодаря которым установлены личности нескольких нападавших. В целом же по меньшей мере десять человек причастны к тем жестоким событиям. Сейчас делаем все возможное, чтобы они понесли должное наказание за свои действия", - заявил Сергей Зайцев.

Фото: facebook.com

Напомним, 7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошел конфликт с участием предпринимателей, ветеранов АТО и представителей "Нацкорпуса". В результате конфликта за медицинской помощью обратились 9 человек, в т.ч. Макарюк. Его госпитализировали в реанимацию больницы скорой и неотложной помощи. Врачи диагностировали геморрагический инсульт, произошедший в результате кровоизлияния в мозг после избиения.