Федеральный суд Чикаго отказался снять с украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа обвинения в заговоре с целью подкупа чиновников в Индии. Ходатайство стороны защиты о снятии обвинений было отклонено судьей Ребеккой Паллмейер, сообщает газета Chicago Tribune.

Уточняется, что второй фигурант по делу - экс-сотрудник венгерского представительства "Газпрома" Андреас Кнопп. "Судебное преследование обвиняемых Кноппа и Фирташа в Соединенных Штатах не является необоснованным… и не нарушает их права на надлежащую процедуру, предусмотренную Конституцией США",- говорится в постановлении суда, изложенном на 39 страницах.

В тоже время, источник в окружении Дмитрия Фирташа считает решение суда Чикаго формой давления со стороны США на австрийский суд, который должен будет вынести решение по делу об эстрадиции Фирташа 25 июня.

"Ходатайство Дэна Уэбба (адвоката Фирташа в США - Прим. Ред.) о прекращении дела было предоставлено в Чикаго 2 года тому судье Паллмейер. Основанием послужило то, что у США нет юрисдикции для судебного преследования украинского гражданина по обвинению в попытке коррумпировать индийских чиновников, учитывая, что он никогда не имел никаких связей с Соединенным Штатами.

Чикагскому судье потребовалось более двух лет, чтобы вынести решение по этому ходатайству (что является беспрецедентным случаем), и вынесение решения именно сейчас, накануне слушаний в Верховном суде Австрии, не является простым совпадением, а является еще одним свидетельством политического характера дела Дмитрия Фирташа.

Данное последнее решение можно рассматривать как очередную попытку правительства США оказать давление на судей Верховного суда Австрии, которые в качестве последней инстанции будут рассматривать вопрос об экстрадиции Дмитрия Фирташа во вторник, 25 июня", - считает источник.

Последние 5 лет Дмитрий Фирташ проживает в Австрии. Он был задержан в марте 2014 года в Вене. Власти США пытаются доказать, что миллиардер давал взятки чиновникам в Индии для получения лицензий на добычу титаносодержащего сырья. В тоже время сам Фирташ называет свой арест политически потивированным с целью наказать за позицию накануне выборов президента Украины 2014 года, которая шла в разрез с интересами американцев.

В феврале 2017 года суд в Вене отказал в аресте господина Фирташа до его выдачи США. В декабре того же года суд приостановил экстрадицию бизнесмена.

25 июня Верховный суд Австрии рассмотрит вопрос о выдаче Дмитрия Фирташа США.

Ранее "Страна" писала о том, что по словам адвоката, Фирташа могут экстрадировать из Австрии в США в начале июля.

Также мы сообщали, что американцы добиваются экстрадиции Фирташа при помощи презентации McKinsey для Boeing.