В Киеве задержали подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика, который пропал 22 июня и был обявлен в розыск, а позже его тело нашли в водоеме. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

По словам полицейского руководителя, подозреваемым оказался старший брат убитого ребенка - мужчина 1989 года рождения, который жил отдельно с матерью. Злоумышленник расправился с ребенком из-за обиды. Однако что именно стало причиной его обиды и убийства Крищенко не уточнил.

Мужчине сообщили о подозрении, он рассказал как именно убил ребенка и куда выбросил орудие убийства.

"После того, как нашли труп мальчика в водоеме он (подозреваемый, - Прим. Ред.) дал показания, указал, как проходило убийство, куда выбросил орудие убийства, водолазы потом нашли его, а также изъяты некоторые вещи, которые имеют к этому отношение. Этому лицу уже сообщено о подозрении в умышленном убийстве. Сегодня следователь с процессуальным руководителем согласуют документы и обратятся в суд для избрания меры пресечения", - сказал Андрей Крищенко и добавил, что подозреваемому может грозить пожизненное заключение.

Напомним, в воскресенье в озере в Деснянском районе Киева нашли тело 9-летнего ребенка, которого искали с субботы, 22 июня. Им оказался 9-летний мальчик, который ушел гулять возле дома 22 июня и не вернулся домой. Как установили правоохранители, ребенка сначала зарезали, а потом утопили.

Ранее "Страна" писала о том, что в Мариуполе дети выследили педофила, который пытался изнасиловать 11-летнюю девочку.

Также мы сообщали, что в Харькове суд на три года посадил няню, которая избивала девочку с ДЦП.