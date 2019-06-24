Один человек погиб и еще 21 получил ранения в результате обстрела гражданского аэропорта в Саудовской Аравии. Об этом заявила военная коалиции, сообщает "Аль Арабия".

Уточняется, что атаку осуществили йеменские повстанцы хути с помощью беспилотников. Под обстрел попали аэропорты, находящиеся вблизи границы с Йеменом.

Удар пришелся на парковку аэропорта. В результате этого повреждены множество автомобилей - в них разбиты окна.

Фото: alarabiya.net

После обстрела примерно на час была приостановлена работа аэропорта, но впоследствии ее возобновили. Сейчас аэропорт работает в обычном режиме.

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