Недавно назначенный министр юстиции Молдовы Станислав Павловский подал в отставку по собственному желанию. Об этом сообщает "Европейская правда".

Павловский - вице-председатель партии "Платформа Достоинство и правда" (DA), он был назначен министром юстиции 8 июня.

По его словам, отставка связана с некими "несоответствиями личного характера" с Конституцией Молдовы. Какой именно его опыт или качество не соответствует основному закону, Павловский не уточнил.

"Пока я работал над планом действий в юстиции, выяснил много несовместимостей личного характера, которые, к сожалению, согласно Конституции Молдовы, делают невозможной мою работу как члена правительства", - заявил Павловский.

Он добавил, что Конституция для него "свята", и поэтому он не намерен держаться за министерское кресло.

Премьер-министр Майя Санду поблагодарила Павловского за сотрудничество и сообщила, что приняла его заявление об отставке.

На его место премьер предложила Олесю Стамате, которая уже приняла ее предложение стать министром юстиции.

Ранее "Страна" писала о том, что покинувший Молдову олигарх Плахотнюк заявил о переходе в оппозицию и пообещал вернуться в страну.

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