После того как ЦИК отказал в допуске на досрочные выборы в Верховную Раду партии Михаила Саакашвили, последний обвинил в этом экс-президента Петра Порошенко и его людей во властных структурах.

Об этом экс-глава Одесской ОГА и лидер партии "Рух новых сил" написал в своем Facebook.

"Серьезно? Сначала нас долго не пропускал банк (Имеется ввиду Нацбанк Украины - Прим.Ред.), руководство которого контролирует Порошенко, а сейчас нас снимает назначенный им же ЦИК", - написал Михаил Саакашвили.

Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что суд обязал ЦИК зарегистрировать Онищенко на выборы в Раду.

Также мы рассказывали, что ЦИК не пустил на выборы в Раду партию Саакашвили.