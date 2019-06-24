Сакашвили обвинил Порошенко и его людей в недопуске своей партии на выборы в Раду
После того как ЦИК отказал в допуске на досрочные выборы в Верховную Раду партии Михаила Саакашвили, последний обвинил в этом экс-президента Петра Порошенко и его людей во властных структурах.
Об этом экс-глава Одесской ОГА и лидер партии "Рух новых сил" написал в своем Facebook.
"Серьезно? Сначала нас долго не пропускал банк (Имеется ввиду Нацбанк Украины - Прим.Ред.), руководство которого контролирует Порошенко, а сейчас нас снимает назначенный им же ЦИК", - написал Михаил Саакашвили.
Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что суд обязал ЦИК зарегистрировать Онищенко на выборы в Раду.
Также мы рассказывали, что ЦИК не пустил на выборы в Раду партию Саакашвили.
Подписывайся на рассылку новостей Страны в Facebook. Узнавай первым самые важные и интересные новости!