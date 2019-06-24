Все, кому не нравилась жара в Киеве, на этой неделе будут услышаны. В столице ощутимо посвежеет - сразу до +17...+23. Произойдет это на долгих выходных ко Дню Конституции - 28-30 июня. Осадков при этом не предвещают - будет прохладно, но сухо.

"Страна" собрала данные о том, какой будет погода с 24 по 30 июня в Киеве от пяти погодных ресурсов. Они помогут спланировать выходные.

Укогидрометцентр

По данным Укргидрометцентра, неделя в Киеве начнется с +30...+32. В понедельник, 24 июня, возможен дождь. А в конце недели ощутимо посвежеет. Днем в четверг, 27 июня, и ночью 28-го, будет идти дождь, после которого температура воздуха днем опустится до +25.

Sinoptik.ua

Сайт Sinoptik.ua также обещает снижение температуры с пятницы. В начале недели, 24 июня, возможна гроза, далее пару дней без осадков, температура +28...+30. В четверг пройдет дождь, а с пятницы похолодает до +23. На выходных этот ресурс днем обещает не выше +18...+19.

Gismeteо

Сайт Gismeteо прогнозирует грозовой дождь 24 июня, далее, до четверга без осадков. Температура воздуха днем +27...+28. Четверг, 27 июня, станет самым жарким днем недели - до +31. А после дождя в этот день, резко похолодает. В пятницу, 28 июня, до +23. А на выходных - не более +17...+20.

Мeteoprog.ua

Прогноз Мeteoprog.ua также обещает снижение температуры. Этот ресурс пишет о дожде в Киеве 24 июня. Затем - без осадков, но с переменной облачностью. В начале недели термометры покажут +26...+27, в пятницу +21. На выходных +17...+19.

Weather.com

Сайт Weather.com сообщает, что в понедельник в Киеве вечером может быть гроза, до +29 днем. Далее два дня без осадков и до +28. В четверг, 27 июня, вечером обещают грозу, днем до +30. С пятницы, 27 июня, температура опустится до +20...+23.

Напомним, что ранее Укрэнерго предупредили об аварийных отключениях света из-за аномальной жары.

Как сообщала "Страна", из-за жары концентрация вредных веществ в воздухе Киева превысила уже шестикратную норму.