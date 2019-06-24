Утром в понедельник, 24 июня, автомобильные пробки начались уже на подъезде к Киеву. В частности со стороны Житомирской трассы наблюдается затруднение движения транспорта на участке около 12 километра- от села Мила. Об этом передает корреспондент "Страны".

Фото: Страна

Как выяснилось, причиной затрудненного въезда в Киев со стороны Житомирской трассы стала крупная авария - столкновение двух грузовиков. Одна из фур притормозила на светофоре и в нее врезалась другая. Водитель одного из грузовиков погиб на месте ДТП. Авария практически парализовала движение. В этом районе транспорт может двигаться лишь по одной полосе.

Фото: 24tv.ua

В самой столице по состоянию на 08:20 на дорогах заметно максимальное затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Заторы наблюдаются на проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, улицах Михаила Грушевского, Юрия Ильенко, Сечевых Стрельцов, Вячеслава Черновола, Большой Васильковской, на бульваре Тараса Шевченко, проспектах Леся Курбаса и Валерия Лобановского, Набережном шоссе.

Водителям следует учесть перекрытое движение на улицах Вадима Гетьмана и Александра Довженко.

Достаточно медленно автомобили движутся на Большой окружной дороге, проспекте Голосеевском, бульваре Леси Украинки, Владимирском спуске, улицах Саксаганского, Жилянской, Богдана Хмельницкого, Бассейной, Большой Житомирской, Набережно-Крещатицкая, Короленковской.

Фото: google.com/maps

На левом берегу Киева высокий уровень заторов заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, Броварском проспекте, проспектах Юрия Гагарина и Генерала Ватутина, улицах Центральной Братиславской, Миропольской, на Харьковском и Дарницком шоссе, а также на Днепровской и Русановской набережной.

Движение на мостах - Дарницком, Южном, Патона - затруднено в направлении правого берега. На Северном мосту движение затруднено в обе стороны. На мосту Метро можно проехать свободно.

Ранее "Страна" писала о том, что пробки парализовали движение у метро Академгородок в Киеве.

Также мы сообщали, что Зеленский собрался переехать с администрации на Банковой, потому что не хочет, чтобы в городе были пробки.