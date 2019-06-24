Национальный банк Украины (НБУ) установил на понедельник, 24 июня, курс основных валют по отношению к украинской гривне. В частности, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 11 копеек и его цена составила 26,26 грн за единицу американской валюты. Об этом говорится на официальном сайте регулятора.

Упал в цене и евро, курс которого в первый день новой недели составил 29,72 грин за единицу европейской валюты.

Курс российского рубля остался на прежнем уровне - 0,416 грн.

Курс НБУ для основных валют на 24 июня:

1 доллар - 26,26641600 (-0,10946000);

1 евро - 29,72307600 (-0,10012700);

1 рубль - 0,41607000 (-0,00003000).

Ранее "Страна" писала о том, что курс биткоина перевалил за 11 тысяч долларов, за один день криптовалюта подорожала на 13%.

Также мы сообщали, что сотрудники Государственной судебной администрации добывали криптовалюту на рабочих серверах.