В понедельник, 24 июня, в большинстве регионов Украины ожидаются кратковременные дожди. Но при этом сохранится достаточно жаркая погода, температура воздуха местами достигнет +35 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Фото: facebook.com

На востоке и юге (кроме Одесской области) Украины, а также в Сумской области прогнозируют сухую переменно облачную погоду. Температура воздуха в этих регионах поднимется до +32 градусов.

На западе - также переменная облачность, но с кратковременным дождем и грозой. Лишь в Волынской области обещают сухую погоду. Температура днем +23...+29 градусов.

На севере Украины (кроме Сумской области) и в центре страны переменная облачность также пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха днем +27...+34 градуса.

В Киеве ожидается переменная облачность, днем местами кратковременные дожди, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +30...+32 градуса.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики сообщили, какой будет погода в Украине в последнюю неделю июня.

Также мы сообщали, что в Укрэнерго предупредили об аварийных отключениях света из-за аномальной жары.