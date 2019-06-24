В Турции, вчера, 23 июня, прошли повторные выборы мэра Стамбула, победу на которых одержал представитель оппозиции Экрем Имамоглу. Практически все бюллетени уже подсчитаны и президенту Эрдогану не оставалось ничего другого, как поздравить оппозиционного кандидата с победой. Об этом передает Анадолу.

"Желаю, чтобы результаты повторных выборов мэра Стамбула пошли во благо нашего Стамбула. Сегодня мы еще раз стали свидетелями проявления национальной воли. Поздравляю Экрема Имамоглу, который согласно неофициальным итогам победил на выборах", - написал глава турецкого государства в своем Twitter.

По его словам, Турция "продолжит движение к целям 2023 года, опираясь на принципы демократии, верховенства права, единства и солидарности".

Эрдоган подчеркнул также, что правительство Турции в соответствии с национальными интересами страны продолжит тщательную работу над решением всех внутренних и внешних вопросов, стоящих перед Турцией .

По данным ЦИК Турции, по итогам подсчета 99,37% бюллетеней Имамоглу набирает 54,03% голосов. За провластного кандидата Бинали Йылдырыма проголосовало 45,09% избирателей.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский отдыхает в Бодруме под охраной президента Турции Эрдогана.