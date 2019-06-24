Вчера, 23 июня, в Москве скончался известный советский киноактер Андрей Харитонов, который получил всесоюзную известность после выхода на экраны фильма "Овод".

О смерти киноактера сообщил режиссер-документалист Виталий Манский на своей странице в Facebook

"Не стало Андрея Харитонова. Это фото я сделал ровно 40 лет назад, во время съемок Овода во Львове, когда мы с Андреем только познакомились. После этого фильма он стал настоящей звездой. А потом что-то надломилось. И уходил к большому сожалению он почти забытым. Жизнь такая штука... Мои соболезнования всем кто его помнит и любит", - написал Виталий Манский.

Фото: facebook.com/vitaliy.manski

Андрей Харитонов ушел из жизни в возрасте 59 лет. В апреле этого года стало известно, что артист борется с онкологическим заболеванием.

Наиболее известной работой Харитонова стала роль Артура Бертона в фильме "Овод" (1980) режиссера Николая Мащенко.

Смерть Андрея Харитонова подтвердила также его супруга Ольга Смирягина. "Ушел из жизни всеми любимый, талантливый и необыкновенно красивый человек. Низкий поклон его коллегам по театру, друзьям, зрителям, которые помогли нам прожить этот страшный год", - написала она в Facebook. Как сообщила Смирягина, актера похоронят на его родине в Киеве. О дате похорон пока не сообщается.

Фото: facebook.com

Харитонов также снялся в кинофильмах "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" (1982), "Тайна "Черных дроздов" (1983), "Человек-невидимка" (1984).

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