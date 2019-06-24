В японском городе Осака с 28 по 29 июня пройдет саммит Группы двадцати (G20) на который съедутся лидеры ведущих экономик мира. Поэтому требования к безопасности здесь супержесткие. Так, например, японские власти уже ввели временный запрет на использование мусорных контейнеров и камер хранения на железнодорожных станциях. Это запрет вступил в силу сегодня, 24 июня.

Об этом сообщила железнодорожная компания JR West, как передает ТАСС.

Эти меры будут действовать до окончания мероприятия. Также, по данным администрации Осаки, в городе с 27 июня возможны временные ограничения дорожного движения в районе места проведения саммита, а также рядом с отелями, где остановились члены делегаций страны "двадцатки". Кроме того, действует запрет на запуск квадрокоптеров.

Саммит "двадцатки" будет уже 14-м в истории и первым, который организуют в Японии. Сам форум пройдет на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе. Как ожидается, безопасность во время саммита будут обеспечивать около 30 тысячи полицейских.

На мероприятие зарегистрировались около 7 тысячи журналистов. Пресс-центр будет организован непосредственно в месте проведения саммита - в международном выставочном комплексе INTEX Osaka.

Ранее "Страна" сообщала, что у Путина заявили, что не планируют встречу с Зеленским на саммите G20 в Осаке.