Тысячи туристов и жителей Нью-Йорка стали свидетелями суперопасного трюка. Известный американский канатоходец, рекордсмен книги рекордов Гиннесса Ник Валленда прошел по канату, натянутому между небоскребами на высоте 25-го этажа над площадью Таймс-сквер.

Об этом передает РИА Новости.

Рискованный и опасный поход, фото: РИА Новости

Эквилибрист выполнял трюк со своей сестрой Лияной, которая двигалась ему навстречу по тросу длинной 396 метров. На середине пути канатоходцы встретились, и после того как один перелез через другого, продолжили путь.
 
Для Лияны Валленды этот трюк стал первым после несчастного случая в 2017 году. Тогда она в составе группы пыталась побить рекорд Гиннеса и составить пирамиду из пяти человек на канате, но сорвалась и получила множественные переломы.
 
Однако в этом случае власти Нью-Йорка потребовали, чтобы канатоходцы проделали свой трюк со страховкой. 

Напомним, что Ник Валленда, представитель седьмого поколения знаменитой цирковой династии. Он известен тем, что проходил по канату через Ниагарский водопад и Гранд-Каньон.

Ранее "Страна" сообщала, что в Петербурге мужчина прошел на канату между домами на уровне 27 этажа.

Также мы рассказывали, что украинский экстремал прошел по канату между двумя воздушными шарами на высоте 660 метров.

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