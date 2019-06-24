Сегодня, 24 июня, сессия ПАСЕ может принять решение о возвращении делегации России. Против этого выступили не только некоторые евродепутаты, но также и общественный Фонд "Авиакатастрофа", который представляет группу родственников жертв трагедии МН17. Фонд потребовал не допустить возвращения России права голоса в ПАСЕ. Об этом сообщает портал NOS.

"Россия не может просто взять и получить право голосовать в Совете Европы. Это возможно только при условии и наличии сильных гарантий того, что Россия будет сотрудничать в расследовании катастрофы МH17", - говорится в официальном заявлении Фонда.

Его активисты также направили письмо в ПАСЕ и призвали к дискуссии. В письме отмечается, что Россия не сотрудничает со следствием по катастрофе рейса МН17, а также, что в РФ распространяется ложная информация о трагедии. В Фонде также напомнили, что Россия была лишена права голоса в 2014 году, после аннексии Крыма.

Ранее "Страна" сообщала, что Помпео призвал Россию выдать международному суду подозреваемых в катастрофе рейса MH17.