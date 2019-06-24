В правительстве России публично озвучили условия, на которых "Газпром" готов сохранить транзит газа через территорию Украины после 2019 года. Об этом рассказал первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.



"Что касается транзита российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить на экономически рентабельных условиях, но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины", - сказал Сергей Приходько, как передает ТАСС.

Он подчеркнул, что концепция строящегося "Северного потока - 2" не предусматривает прекращения транзита по действующим маршрутам и "это касается как Украины, так и других стран". "Российская сторона неоднократно заявляла о готовности сохранить транзит газа через украинскую газотранспортную систему на взаимоприемлемых условиях после 2019 года. Для того, чтобы это произошло, необходимо урегулировать отношения между заинтересованными компаниями, согласовать экономические условия и создать атмосферу, способствующую нормальному диалогу", - сказал Приходько.

Отвечая на вопрос, будет ли тема "Северного потока - 2" и украинского транзита подниматься во время переговоров в Гавре в понедельник, 24 июня, премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и премьер-министра Франции Эдуара Филиппа, представитель кабмина РФ отметил, что российская сторона готова "обсуждать любую тематику, в том числе связанную с поставками российского газа в Европу". Приходько напомнил, что, учитывая рост спроса в Европе на энергоносители, Москва выступает за диверсификацию маршрутов поставок за счет использования новой и уже существующей инфраструктуры при условии наличия экономической привлекательности и целесообразности таких проектов.

Как подчеркнул первый замглавы аппарата кабмина, "Северный поток - 2" является сугубо экономическим проектом, связанным с ростом спроса на газ в Европе из-за снижения угольной и атомной энергогенерации. "Новый газопровод обеспечит устойчивые и рентабельные поставки российского газа по кратчайшему пути от месторождений на Ямале до потребителей в Европе", - отметил чиновник.