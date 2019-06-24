В полиции Винницы рассказали про сотрудника полиции, который избил до смерти активиста местного отделения партии "Гражданская позиция" за отказ быть понятым. Это Сергей Пивовар, который занимается единоборствами и в апреле этого года выиграл первенство среди правоохранителей области по самбо в весовой категории до 100 кг. Сейчас решением суда мужчина отправлен под круглосуточный домашний арест.

Как сообщает "20 минут", 47-летнего предпринимателя Александра Комарницкого госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него перелом основания черепа, пострадавший находился в коме 12 дней.

Инцидент произошел около 23:00 во вторник, 11 июня, на остановке общественного транспорта "Водоканал". В полиции утверждают, что по просьбе оперативника быть понятым при изъятии гранаты РГД-5 Комарницкий ответил грубым отказом и "спровоцировал конфликт, в ходе которого получил телесные повреждения".

Фото: vn.20minut.ua

Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко сомневается в официальной версии полиции и подчеркивает, что его однопартиец - уравновешенная и ответственный человек.

"Александр Комарницкий ... спокойный уравновешенный человек. Которого местные полицейские жестоко избили прямо на автобусной остановке. Кулаками и ногами по голове. Многочисленные переломы черепа... За что побили? Хотели прямо с улицы привлечь его понятым якобы в какому-то делу об изъятии у кого-то оружия, а Александр отказался, так как не имел к этому никакого отношения и спешил домой за час до полуночи. Полицейские говорят, что он угрожал им и хотел побить ... Не верю! Знаю Александра хорошо, он спокойный ответственный человек", - написал Гриценко в Facebook 13 июня (до смерти Комарницкого, - прим. ред.).

Оперативник Сергей Пивовар выиграл первенство области по самбо в весовой категории до 100 кг. Фото: Нацполиция Украины

Также сообщается, что областное управление полиции инициировало служебное расследование, на время которого от должностей отстранили старшего оперуполномоченного Сергея Пивовара и его руководителя - начальника Киевского районного отделения Владимира Мазура. Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство по ст. 128 Уголовного кодекса (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение), в ГБР рассматривают в качестве основной версии событий официальную версию полицию. Данная статья предусматривает наказание в виде от 150 до 240 часов общественных работ, или до 2 лет исправительных работ или до 2 лет ограничения свободы.