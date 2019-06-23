В Киеве нашли мертвым 9-летнего Захара Черевко, который с 22 июня находился в розыске. Об этом сообщают "Вартові еспресо" на странице в Facebook.

Мальчик вчера около восьми часов вечера пошел гулять возле дома, но так и не вернулся. Родители не смогли самостоятельно найти ребенка, поэтому обратились в полицию. Тогда его и объявили в розыск. Уже сегодня, 23 июня, его нашли мертвым в озере Вырлица в Дарницком районе столицы. По информации издания, ребенка сначала зарезали, а тело выбросили в озеро. На месте происшествия работают правоохранители.

В полиции эту информацию пока не подтвердили. Его родные сообщили, что мальчик ушел брать интервью у прохожих возле дома. Так ранее писали в Телеграм-канале "Киев.Оперативный". "Его рост – около 140 см. Был одет в серые брюки и белую с серыми полосками рубашку", – уточнили в соцсети.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Фото: facebook.com/vartovi.espreso

Как сообщала "Страна", в Мариуполе дети выследили педофила, который пытался изнасиловать 11-летнюю девочку.

Напомним, 21 июня в Ивановке под плач всего села и крики матери похоронили Дашу Лукьяненко. 11-летнюю девочку зверски убил сосед Николай Тарасов, который вначале цинично участвовал в розыске ребенка вместе с полицейскими, а потом сознался в преступлении.

"Страна" писала все, что известно о 22-летнем Тарасове. На заседании в суде он признался, что позвал девочку во двор и попытался изнасиловать. А когда она начала кричать, то перепугался, начал душить и нанес ей несколько ударов ножом. Затем раздел ее, надел на голову пакет, замотал руки скотчем и выбросил в выгребную яму. А после сжег вещи девочки, облив их бензином. На вопрос судьи, почему он так поступил, задержанный ответил: "Не знаю".