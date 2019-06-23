Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатам от партии Михаила Саакашвили "Рух новых сил". Соответствующее решение ЦИК приняла на очередном заседании 23 июня.

"Рассмотрев соответствующие документы, ЦИК отказала в регистрации кандидатов, включенных в избирательный список "Рух Новых сил" в общегосударственном многомандатном избирательном округе и кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам", - говорится в сообщении.

В Центризбиркоме объяснили, что внеочередные выборы были назначены указом президента от 21 мая. "Следовательно, рассмотрение 8 мая на заседании политсовета партии "РНС" вопросов, связанных с участием партии во внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019, происходить не могло", - заявили в ЦИК.

По данным комиссии, внеочередной съезд "Рух Новых сил", который был созван 10 июня и на котором был утвержден избирательный список кандидатов "состоялся с нарушением требований устава этой партии". В ЦИК заявили, что копию решения ЦИК и копию протокола заседания совета партии "РНС" от 8 мая и протокола внеочередного съезда "РНС" от 10 июня пришлют Нацполиции "для осуществления проверки и в случае необходимости - принятия предусмотренных законодательством мер реагирования".

Как сообщала "Страна", суд разрешил Саакашвили участвовать в выборах.

Ранее "Стране" стал известен список партии Саакашвили.