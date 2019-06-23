Встреча президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского на саммите G20 в Осаке не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков отметил, что в графике российского президента такой встречи нет.

Ранее о возможной встрече лидеров двух стран рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью "Пятому каналу". По его словам, она должна состояться в Осаке. "Я считаю, что очень здорово, что эти визиты (в Брюссель, Париж и Берлин - прим. ред.) произошли именно сейчас, с временной точки зрения. Затем будут встречи в японском городе Осака, с Путиным", - заявил глава МИД. Предполагается, что главным тезисом Зеленского будет заявление о принадлежности Донбасса и Крыма.

Как сообщала "Страна", президент США Дональд Трамп встретится с Путиным и Си Цзиньпином на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке.

Ранее Путин ответил, почему Россия не реагирует на усиление обстрелов на Донбассе.

Также лидер РФ отправил любителей анекдотов о Путине к Зеленскому.