Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать, помимо Андрея Клюева, еще и Владимира Парасюка и Аркадия Корнацкого кандидатами в нардепы на внеочередных парламентских выборах. О соответствующем решении в ЦИК сообщили 23 июня по итогам заседания комиссии.

Решением ЦИК также было отказано в регистрации еще 17 кандидатам в нардепы, выдвинутых в порядке самовыдвижения в одномандатных избирательных округах, в частности действующим нардепам - внефракционным Владимиру Парасюку (выдвигался в округе №122) и Аркадию Корнацкому (ОИО №132), и кандидатам в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список партии "Союз Левых Сил" в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Отказ в регистрации Парасюка и Корнацкому мотивировали несоответствием поданных документов требованиям законодательства.

По данным ЦИК, по состоянию на 23 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1593 кандидатов в народные депутаты Украины, среди которых 1319 баллотируются в порядке самовыдвижения, 274 - от политических партий, и в общегосударственном многомандатном избирательном округе - 1743 кандидатов, включенных в избирательные списки 12 политических партий.

Напомним, Владимир Парасюк получил известность, будучи активистом Евромайдана, где был с первого дня. Среди членов его сотни был также и его отец. Именно он поставил ультиматум экс-президенту Виктору Януковичу, после которого Янукович сбежал из страны. Парасюк участвовал в досрочных выборах в Верховную Раду, выдвинувшись самовыдвиженцем по мажоритарному округу № 122, расположенном во Львовской области.

Владимир Парасюк стал знаменит после своего выступления на Майдане в феврале 2014 года Фото: YouTube

Аркадий Корнацкий является предпринимателем. До 2005 года он был гражданином России. В 1998 году основал на своей родине в Николаевской области "Агрофирму Корнацких", одно из крупнейших сельхозпредприятий юга Украины, с 2002 года руководит ООО "Агрофирма Конацких". Был советником председателя секретариата президента Украины (2007 год). С 2008 года - председатель ОО "Крестьянский фронт". На выборах в Верховную Раду Украины в 2012 году шел от ВО "Батькивщины" по одномандатному избирательному округу № 132. В 2013 году был кандидатом в депутаты на повторных выборах. С ноября 2014 года - народный депутат Украины VIII созыва от одномандатного избирательного округа № 132 (партия "Блок Петра Порошенко"). Также является членом Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений, членом Специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации.

Аркадий Корнацкий просил ЦИК зарегистрировать его кандидатом на пост президента Украины в 2019 году Фото: Аркадий Корнацкий/Facebook

Ранее Аркадий Корнацкий вместе с еврооптимистами покинул фракцию БПП.

Как сообщала "Страна", от "Слуги народа" в Черкасской области на выборы пойдет еще один шоумен.