В воскресенье, 23 июня, противник 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Вследствие обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на странице в Facebook.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия... В результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - сказано в сообщении.

Пресс-центр ООС отмечает, что в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики шесть раз обстреливали позиции Объединенных сил, из них вблизи населенного пункта Павлополь по направлению Украинское из минометов калибра 120 мм; дважды - окраину Авдеевки по направлению Минерального из 120 мм миномета и станкового противотанкового гранатомета; недалеко от поселка Водяного по направлению Ужовка - из автоматических гранатометов; в районе населенного пункта Пески по направлению Веселого - из автоматического гранатомета; вблизи Марьинки по направлению Трудовской - из ручного противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики шесть раз обстреливали позиции Объединенных сил на окраине Шумов по направлению Шахты 6-7 - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; вблизи Южного по направлению шахты им. Гагарина - из автоматических гранатометов; в районе населенного пункта Травневе по направлению Доломитного - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку Новолуганского по направлению Доломитного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; окраину Майорска по направлению Горловки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Новолуганское по направлению Байрака - из 82 мм миномета, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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