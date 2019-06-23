В Мариуполе дети выследили и помогли полицейским задержать предполагаемого педофила, который пытался совершить распутные действия в отношении 11-летней девочки. Об этом сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

По словам Аброськина, житель Мариуполя, 1992 г.р. под угрозой ножа завел девочку за техническое сооружение школ № 27, когда она направлялась на курсы к "Академии ШАГ".

"Подонок пытался изнасиловать ребенка неестественным путем, но это событие увидел местный житель и вызвал наряд полиции. Нарядом патрульной полиции он был задержан, нож изъят", - написал Князев.

Насильник девочки Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Как сообщают мариупольские полицейские, вызов о развращении малолетних поступил днем ​​от несовершеннолетнего. Мальчик сообщил полицейским, что по улице Троицкой в ​​компании друзей подошел неизвестный и начал расспрашивать об интимных вещах. После этого мужчина, угрожая ножом, повел 10-летнюю девочку на территорию детского сада, который находится неподалеку.

Патрульные мгновенно прибыли на место, и последовали в указанный сад. Там за зданием они увидели мужчину и девочку. Мужчина сразу пытался сопротивляться патрульным. В это время ребенок убежала прочь, а инспекторы с помощью физической силы и наручников задержали негодяя. На место прибыли также родители девочки, которые подтвердили, что мужчина пытался изнасиловать их дочь. Патрульная полиция благодарит молодого героя за своевременное реагирование и оповещение полиции.

Фото: facebook.com/MariupolPolice

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