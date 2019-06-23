Апелляционный суд Киева рассмотрел необычную жалобу о моральном ущербе из-за выключения света в туалете. В марте 2019 года киевлянин обратился в Печерский суд с требованием испросить у Печерской райгосадминистрации записи с камер видеонаблюдения от 25 февраля 2019 года. Мужчину интересовали камеры у входной двери мужского туалета.

Истец обосновал требование тем, что в тот февральский день, примерно в 16:37, он зашел в туалет Печерской администрации. Через несколько секунд туда же заглянул сотрудник Печерской РГА. Покидая клозет, чиновник выключил свет. По утверждению истца, сотрудник администрации сделал это намеренно, чтобы оставшийся в уборной мужчина оказался в полной темноте и испытал страдания. Обиженный гражданин заявил, что действия второго посетителя туалета причинили ему существенный моральный ущерб.

Чтобы обратиться в суд с гражданским иском против "злоумышленника", устроившего конец света, заявителю и понадобились видеозаписи с камер. Однако судья первой инстанции Виталий Писанец отказал в удовлетворении иска.

Это не остановило оскорбленного мужчину. Он подал апелляцию на решение Писанца. В своей апелляционной жалобе истец с тревогой отметил, что доказать "преступление" скоро будет невозможно, так как записи с камер администрации хранятся в течение месяца.

Коллегия Киевского апелляционного суда на открытом заседании рассмотрела курьезное "туалетное дело" и отказала в удовлетворении апелляции. Судьи мотивировали свое решение тем, что истец не указал, в чем именно были нарушены его права при выключении света в туалете. Заявитель также не объяснил, с каким иском он собирается обратиться в суд после получения видеозаписей.

Учитывая настойчивость и упорство истца, можно ожидать, что "туалетное дело" дойдет до Верховного суда.

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