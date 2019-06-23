В Винницкой области отстранили от должности четырех начальников местной полиции, также готовятся документы на увольнение заместителя начальника полиции Винницкой области. Это произошло после того, как стало известно о смерти однопартийца Анатолия Гриценко по "Гражданской позиции" Александра Комарницкого, который скончался после 12 дней комы. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Руководителей винницкой полиции отстранили от должности по приказу главы Нацполиции Сергея Князева. В отношении действий полицейского в Виннице, которые повлекли смерть Комарницкого, проводится расследование, а самого полицейского отправили под круглосуточный домашний арест.

Согласно приказу отстранили начальника Киевского отделения полиции Винницкого отдела, начальника управления кадрового обеспечения ГУНП, заместителя начальника Винницкого ОП - начальника ВКП ГУНП и заместителя начальника Киевского отделения полиции Винницкого отдела полиции - начальника СКП ГУНП.

Напомним, 11 июня в Виннице полицейский попросил Комарницкого стать понятым, но тот отказался. После этого между мужчинами произошла словесная перепалка, полицейский толкнул политика. Мужчина упал, ударился головой, впал в кому и вскоре умер.

Ранее Гриценко назвал партии, с которыми пойдет на выборы в Раду. Он также прокомментировал отмену назначения "креативного мерзавца" Горковенко в Нацсовет.