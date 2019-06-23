Ассоциация кинотеатров Тбилиси заявила, что с начала протестов перестала показывать в грузинской столице фильмы с русским переводом. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Представители Ассоциации отметили, что теперь вся кинопродукция и мультипликационные фильмы будут демонстрироваться только на грузинском или английском языках.

"С 20 июня во всех кинотеатрах Тбилиси фильмы и анимацию с русским переводом больше показывать не будут. Теперь фильмы можно посмотреть на грузинском и английском языках", - указывается в заявлении организации кинотеатров.

Ранее мы писали о том, что грузинскую столицу 20 июня охватили акции протеста. Их участники выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Митингующие ворвались в парламент, в котором находилась делегация из РФ. Спецназ разогнал недовольных, однако впоследствии протесты возобновились.

"Страна" также сообщала о том, что в Грузии футболисты трех клубов вышли на матчи с антироссийскими лозунгами на форме.