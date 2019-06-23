Хмельницкий городской районный суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста полицейскому, из-за действий которого в Виннице пострадал и впал в кому однопартиец Анатолия Гриценко из "Гражданской позиции" Александр Комарницкий из Винницы. Впрочем, уже после решения суда стало известно, что мужчина скончался после 12 дней комы. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

В ГБР напомнили, что инцидент произошел 11 июня около 23:00 в Виннице. Отмечается, что находившийся на службе полицейский предложил гражданину присутствовать в качестве понятого при проведении следственных действий. По информации правоохранителей, мужчина спровоцировал конфликт с полицейским и пытался вступить с ним в схватку. Как следствие, гражданин упал и получил закрытую черепно-мозговую травму.

Кроме того, в пресс-службе ведомства отметили, что в субботу, 22 июня, следователи теруправления ГБР в Хмельницком объявили полицейскому о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.3 ст.365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа сопровождающиеся насилием). "В случае доказательства вины полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать должности на срок до 3 лет", - подчеркнули в ведомстве.

В свою очередь лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко на своей странице в Facebook рассказал, что "полицейские зверски били его однопартийца по голове прямо на автобусной остановке". Гриценко отметил, что у Комарницкого были многочисленные переломы черепа и он скончался в больнице спустя 12 дней комы.

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