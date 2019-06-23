Баритон из Украины Андрей Кимач стал победителем в престижном конкурсе классического пения BBC Cardiff Singer of World. Он получит приз в размере 20 000 британских фунтов (около 25 000 долларов). Об этом сообщило издание "BBC Украина".

В 2019 году на конкурс BBC Cardiff Singer of the World подали заявки более 400 исполнителей. А отборочный тур прошли 20 певцов из 15 стран. В финале оказались пять человек. Лучшим из них был признан 31-летний Андрей Кимач.

"Меня переполняют чувства по поводу того, что я выиграл BBC Cardiff Singer of the World 2019. Это буквально воплощение мечты. Я помню, как наблюдал за состязанием, когда был очень молодым. Мне никогда не приходило в голову, что я могу когда-то даже принять участие в нем, не говоря уже о победе"", - поделился эмоциями Кимач.

Финалисты конкурса BBC Cardiff Singer of the World 2019. Крайний слева Андрей Кимач. Фото: bbc.com

Конкурс BBC Cardiff Singer of the World организуют британская телекомпания BBC и муниципалитет Кардиффа. Состязание проводят с 1983 года раз в 2 года. Оно считается одним из самых престижных в мире для исполнителей в возрасте 18-32 лет.

Андрей Кимач родился в пгт Крыжополь (Винницкая область), окончил философский факультет Национального университета Украины им. Т.Г. Шевченко и вокально-дирижерский факультет Национальной музыкальной академии Украины им. П.И. Чайковского. В последнем его наставником был Владимир Гришко. С 2016 по 2018-й Кимач солировал в Херсонской областной филармонии и был артистом Молодежной оперной программы Большого театра. В 2019 году певец участвовал в постановке оперы Ж. Бизе "Кармен" в Театре Джузеппе Верди в итальянском Триесте.

"Страна" сообщала о еще одной победе украинцев. 23 июня дзюдоистка из Украины выиграла Европейские игры, одолев в финале россиянку.

А 17 июня украинские синхронистки выиграли Суперфинал Мировой серии с призом в $100 000.